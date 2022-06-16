岸田宣佈將設置危機管理廳應對傳染病

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【共同社6月15日電】為防備包括新冠病毒在內的傳染病在全球大流行，日本首相岸田文雄15日在記者會上宣佈了以設置“內閣感染症危機管理廳”為核心的中長期對策。這是基於專家會議當天彙總的驗證報告書。其中指出，2009年新型流感疫情以後採取的日常應對不充分。賦予承擔司令塔功能的危機管理廳以實效性並盡快改善問題點成為課題。 著眼於《感染症法》的修改，岸田強調“將為了讓國家和地方在確保醫療資源方面有更高權限而修改法律”。他說明稱，將合併國立感染症研究所等2家機構，使專家組織一元化。據悉，專家組織將設在厚生勞動省轄下，以美國疾病控制和預防中心（CDC）為原型建立“日本版CDC”。 報告書由驗證政府新冠對策的專家會議（主席為自治醫科大學校長永井良三）彙總。其中指出，儘管根據新型流感疫情的教訓，彙總了強化醫療機構與行政之間合作等建議，但平時的危機意識薄弱、沒有構築體制，導致檢測不足和醫療緊張等。 作為反省點，報告書提到了行政的垂直分割以及中央和地方政府間圍繞縮短營業時間等要求的協調遭遇困難。關於向國民發佈信息，報告作為課題指出（在東京奧運防疫措施等方面）專家組織與政府方針被認為存在分歧。 為了改善這些課題，報告書建議為快速收集並共享感染狀況等信息而推進數字化，並強化專家組織和檢測體系。 報告書在會議開始後一個多月彙總完畢，被指為“突擊工程”（專家會議成員語）。（完）