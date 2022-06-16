知床沉船事故運航公司被取消業務許可

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【共同社6月16日電】關於觀光船“KAZU 1”在北海道知床半島海域沉沒，導致14人死亡12人失蹤的事故，日本國土交通省北海道運輸局16日對運航公司“知床遊覽船”（斜裡町）做出了取消業務許可的行政處分。這是基於《海上運送法》的處分中未有前例的最嚴厲措施。國交省負責人說明理由稱：“該公司確保運輸安全的機制崩潰，多次違反規定，未見改善意識。若令其繼續開展業務，那麼再度發生重大事故的概率較高。” 據國交省介紹，北海道運輸局把處分通知函郵寄給了該公司。隨函附上了局長署名的文書，寫明“要求在嚴肅對待事實，繼續為搜尋失蹤人員提供協助的同時，就給乘客家屬的損失賠償做出真誠應對”。 事故發生在4月23日，國交省對該公司實施了特別監查。包括擔任運航管理者的社長桂田精一（58歲）未在事務所常駐等，國交省以存在17項違反安全管理規章的行為為由，5月24日公佈了取消業務許可的處分草案。 基於《行政手續法》，6月14日召開了給該公司解釋機會的聽證會。公司方面提交了表示不服的申訴書，指出認定事故責任僅在該公司的做法並不恰當，國家也有責任等。國交省表示“詳查了（申訴書的）內容，但不到更改決定的程度”。 若知床遊覽船公司對處分不服，可以要求基於《行政不服審查法》實施審查，也可以以國家為對象，提起要求取消處分的行政訴訟。（完）