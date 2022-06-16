日本開始研究為“猴痘”密接者接種天花疫苗

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【共同社6月16日電】15日獲悉，日本國立國際醫療研究中心醫院（東京都）建立了特定臨床研究機制並啟動了研究工作，以歐洲等多地發生的源於動物的病毒傳染病“猴痘”患者的密切接觸者為對象，接種據稱有預防效果的天花疫苗。雖然日本尚未出現患者，此舉意在一旦發現後，可迅速為密接者接種疫苗。 研究將確認發病與重症化的預防效果以及安全性。還考慮在同樣的機制下研究為確保醫務人員及檢測等中接觸病毒的研究人員的安全，給他們提前接種。世衛組織（WHO）建議給有暴露在病毒環境風險的醫務人員等接種疫苗。 根據研究計劃，接種對象為14天內與猴痘患者有過接觸的人，年齡在1歲以上。將確認密切接觸後21天內是否出現症狀等。使用“KM Biologics”（熊本縣）生產銷售的疫苗。 據國立感染症研究所等介紹，天花疫苗對猴痘發病的預防有效率約為85%。據悉與病毒接觸後越早接種效果越好，14天內完成接種還有望預防重症化。 特定臨床研究是基於《臨床研究法》的機制之一，通過投放尚未在日本國內獲批用於某種疾病的藥物，研究是否可用於該疾病的預防及患者治療的有效性與安全性。（完）