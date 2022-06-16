日本警察廳將開展培訓 防止尖端技術外洩

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【共同社6月16日電】16日採訪日本警察廳獲悉，為防止尖端技術流至海外，該廳將開展以都道府縣警方經濟安全負責人為對象的培訓。這將是全國的負責人首次匯集一堂參加培訓。企業擁有的半導體等技術有可能成為外國間諜的目標。日本政府將此視為重要課題，經濟安全保障推進法5月成立。警方已著手加強對策。 在國際研發競爭的形勢下，不少地方上的中小企業和研究機構擁有卓越技術。這些單位由於人手不足，和大企業相比，防外洩體制可能並不完善。警察廳去年向全國警方下達指示，要求設負責人。今年4月為了強化體制，在外事情報部新設了經濟安全保障室。 培訓20日起在東京都內開展，為期5天。各地負責調查的警官等約80人參加，將共享實際外洩案例、向企業方面通俗易懂地說明對策的方法等。 向企業方面介紹間諜竊取技術的巧妙手段並督促警惕的舉措被稱為“外展活動”。警察廳明年以後也將繼續開展培訓，力爭提高調查人員的外展活動技術、完善方便與企業交換信息的環境。 間諜被認為不僅假裝與員工偶遇，還通過網絡攻擊和共同研究的名義等各種手法試圖竊取技術和信息。警察廳負責人表示：“警察的工作此前主要是收集信息和調查，但若是發生損失之後就太晚了。將致力於通過外展活動，防患於未然。”（完）