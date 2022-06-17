日本7月將啟動新的旅遊支援計畫

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【共同社6月17日電】

日本國土交通相齊藤鐵夫17日在記者會上宣佈，7月上半月將啟動新的旅遊支援項目。各都道府縣的旅行折扣「縣民折扣」事實上將推廣至全國，豐富政府支援。

為促進使用公共交通，包括交通費在內的旅遊套餐折扣上限將從5000日圓提高到8000日圓。可用於餐飲、購物等的優惠券從一律2000日圓調整為工作日3000日圓、節假日1000日圓，以控制週末出現擁擠。每人每晚住宿的折扣金額增加至最高1.1萬日圓。

結合新冠疫情，新項目將於7月上半月啟動。暫定持續至8月底，但不包括正值旺季盂蘭盆節的8月中旬。

齊藤在記者會上強調「將吸引民眾去更遠的地方旅遊」，並表示「這與縣民折扣不同，希望稱之為『以全國為對象的刺激旅遊需求措施』」。

實施時間與折扣內容將由負責實施的各都道府縣政府決定，可限定攬客對象地區。 縣民折扣是中央政府旅遊支援項目「Go To Travel」的替代政策。政府目前向地方政府補貼旅遊費用最高50%折扣（住宿與旅遊套餐上限均為5000日圓）和最高2000日圓優惠券的經費。

對此進行修改，旅遊費用折扣將下調至40%，住宿旅遊上限維持5000日圓不變。提高旅遊套餐折扣上限的目的是，推動從兼顧防疫的自駕游轉向使用鐵路與大巴的旅遊方式。

（完）