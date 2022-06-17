日本設立首個促進產品研發考慮性別差異的研究所

Newsfrom Japan

【共同社6月17日電】

在科研及技術開發中考慮到性別差異、帶動消除偏差的日本國內首個研究據點「Gendered Innovations研究所」（性別化創新研究所）在御茶水女子大學設立，17日在東京都文京區的校區舉行了紀念活動。

性別化創新是通過適當考慮到性別差異的研究開發，來催生更好的產品及服務的思路，2005年前後起在歐美逐漸普及。有觀點指出，多使用雄性的動物實驗和以男性為模型的汽車碰撞試驗等，導致製造出的很多產品不適合女性。日本還存在女性研究人員佔比在發達國家中處於最低水平的課題。

研究據點於今年4月啟動，與企業和行政部門合作力爭普及該思路，帶動開發便於女性使用的商品，並為新的醫療和護理等服務提供建議。此外還意在增加女性研究人員發揮能力的平台。

女性活躍擔當相野田聖子等人出席了17日的活動，該研究所的所長石井Kuntz昌子幹勁十足地表示：「Gender是表示性別差異的詞語，但可視作多樣性的一部分。希望構建能夠實現多樣幸福的社會。」

（完）