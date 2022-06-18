調查顯示半數參院選舉候選人贊成修憲

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【共同社6月18日電】共同社以第26屆參院選舉預定候選人為對象實施了政策問卷調查，截至6月16日獲得427人的回答。關於在岸田政府下修改《憲法》，包括“傾向於贊成”在內的贊成佔比50.1%，略高於反對的46.6%。對於改變新自由主義經濟政策、為縮小收入差距強化對中產階層和低收入群體的分配，60.7%的人表示支持。關於參院選舉後應優先的政策課題，最多的回答為“景氣對策”，佔31.4%。 對於將自衛隊明確寫入《憲法》第九條，43.6%的人贊成，37.5%的人反對，“不讚成也不反對”佔比17.3%。公明黨雖在競選承諾中提出推進討論把自衛隊寫入《憲法》，但12名回答者中僅有1人（8.3%）贊成寫入第九條。 關於是否有必要加快討論修憲，45.0%認為“有必要”，26.5%認為“沒有必要”，17.8%表示“反對修憲所以沒有必要”。對於設置緊急事態條款，使大規模災害等時可延長國會議員的任期，43.3%表示“反對”，超過表示“贊成”的40.7%。 關於應最優先著手的修憲條款，最多的回答是自衛隊入憲，佔45.3%。 對於擁有破壞對方疆域內導彈發射基地等的“對敵基地攻擊能力”（反擊能力），53.9%的人贊成，30.4%的人反對。關於無核三原則，29.5%認為應修改，大大低於認為應維持的54.6%。對於前首相安倍晉三的“安倍經濟學”後持續的大規模貨幣寬鬆，43.8%的人認為“應調整”，34.0%的人認為...