調查：參院選舉選民最重視物價和經濟對策

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【共同社6月19日電】共同社18、19日實施了就下月參院選舉探查選民動向的日本全國電話輿論調查（第1次趨勢調查）。比例代表的投票對象中，自民黨以27.3%居首，其後依次為日本維新會7.7%、立憲民主黨7.0%。關於參院選舉中投票時最重視的內容，物價上漲對策・經濟政策的回答最多，佔42.0%。其後依次為養老金・醫療・護理16.2%、育兒・少子化對策10.6%。 比例代表的投票對象“尚不確定”的回答佔34.2%，形勢今後可能發生變化。有關首相岸田文雄的物價上漲對策，79.6%的回答認為不充分，14.2%的回答認為充分。 關於今後日本的防衛費，“在不超過國內生產總值（GDP）2%範圍內增加”的回答最多，佔37.2%。其後依次為“維持現狀”佔31.5%、“至少增加至2%”佔15.9%、“減額”佔7.6%。 回答“支持”岸田內閣的佔57.6%，回答“不支持”的佔34.0%。 對於22日發佈公告、7月10日投計票的眾院選舉，包括“非常”和“一定程度”在內的關注者佔64.9%，不太關注和完全不關注的受訪者佔35.1%。2019年參院選舉第1次趨勢調查時的關注者佔59.7%，本次調查較之高出5.2個百分點。2019年參院選舉投票率（選區）為史上第二低的48.80%。 關於理想的選舉結果，回答“執政黨和在野黨的勢力不分伯仲”的受訪者佔51.3%。“執政黨超過在野黨”佔33.8%，“執政黨與在野黨發生...