焦點：參院選情調查暴露朝野政黨各自課題

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【共同社6月20日電】共同社就參院選舉實施的日本全國電話輿論調查（第一次選情調查）中，暴露出朝野政黨各自的課題。許多受訪者表示投票時會重視物價上漲對策，儘管執政黨支持率較高，但“生活焦慮”或成關鍵。在野黨方面，立憲民主黨、日本維新會等支持分散的情況明顯。 ▽呼籲轉變政策 19日，朝野政黨在電視節目與令和國民會議上展開的論戰集中應對物價上漲。 首相岸田文雄提出，“物價漲幅相比各國得到了抑制，根本原因是全球範圍物價上漲。” 立民黨黨首泉健太表示，“首相雖這樣說，但日本的實際工資也沒有上漲。需要提高收入以趕上物價上漲。” 選情調查顯示，表示投票時重視“物價上漲對策與經濟政策”的受訪者最多，占到42.0%。在回答認為首相物價上漲對策“並不充分”的受訪者中，只有22.0%選擇自民黨作為比例代表投票對象。36.2%表示“尚未決定”，折射出投票對象的流動性之高。 各黨對物價上漲對策定出目標。所有在野黨雖具體細節有所不同，但均主張減少或取消消費稅以減輕生活負擔。在野黨也一致主張加薪。包括共產黨、國民民主黨、令和新選組、社民黨和NHK黨在內，拼命展現各自特色。 立民黨相關人士呼籲轉變政府政策，稱“日本可能將陷入經濟衰退期間物價上漲的停滯性通脹”。 ▽“未定”最多 2019年上次選舉時在全部32個改選1人區統一候選人的立民、共產等在野黨的合作關係此次則有限。選情調查反映出各在野黨相互競爭，爭奪支持的現...