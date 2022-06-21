日本民眾對參院選舉提出改善工作方式的訴求

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【共同社6月21日電】關於22日將發佈公告的日本參院選舉，過勞和職權騷擾對策等工作方式的改善成為熱點，許多政黨也在競選承諾中提及。2015年過勞自殺的電通新入職員工高橋Matsuri（時年24歲）的母親幸美（59歲）表示不希望悲劇重演，願上班族“愛惜生命和健康”。她的政治訴求是實現被認為可限制長時間勞動的“工作間歇制度”的義務化等。 “身心都已支離破碎。”2015年聖誕節的早晨，Matsuri結束了自己的生命。據母親透露，女兒去世前每個月加班約105小時，甚至有過一天在公司連續工作20小時的情況，而且持續著每天只能睡約2小時的生活。 母親了解到女兒這種極端的工作方式後，深感在下班到下次上班之間設定一定休息時間的工作間歇制度的重要性。 作為工作方式改革的一部分，政府也從2019年4月起規定企業有義務努力採用該制度，但導入的企業相當有限。部分政黨在參院選舉的競選承諾中也提及工作間歇制度，然而討論的激烈程度尚是未知數。 高橋幸美強調稱：“為守護生命，應規定企業有義務確保至少連續11小時的休息時間。”為消除“過勞死”，她出任厚生勞動省過勞死等防止對策推進協議會委員，在全國的高中、大學及研討會發表了近50場演講。 然而，日本2020年度精神障礙被認定為工傷的數量達到608起，連續2年創新高。包括未遂在內有81人過勞自殺。此外，腦梗塞、蛛網膜下腔出血等造成的過勞死有67人。（完）