國交省調查顯示去碳化生活面臨費用負擔難題

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【共同社6月21日電】日本國土交通相齊藤鐵夫21日向內閣會議提交2022年版《國土交通白皮書》。其中強調，應對全球氣候變暖帶來的災害風險不僅需要防災減災措施，“去碳化也不可或缺”。白皮書介紹了國民意識調查的結果，對於換購純電動汽車（EV）和混合動力車有31%的人、對於選擇環保住宅有26%的人認為太花錢，指出“費用負擔是難題”。 白皮書稱，頻發的洪水和泥石流災害被指受到溫室氣體排放的影響，呼籲有必要在交通和住宅領域推進去碳化，並減緩氣候變化。 意識調查今年2月以18歲以上的1229人為對象在網上實施。作為去碳型的生活方式，很多人已採取了清涼商務裝、溫暖商務裝、節電等“節約能源”、利用自助快遞櫃等“避免再次配送”的措施。 另一方面，按項目就未能充分採取措施詢問理由的多選題結果顯示，很多人表示“需要花錢”。該理由佔比最高的項目是換購EV和環保駕駛等“高效汽車”，達到31%。搬入節能住宅和隔熱改造等“環保住宅”、導入太陽能發電等“可再生能源”兩項也均有26%的人選擇了該理由。（完）