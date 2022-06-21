日本國內食品供應面臨進口品漲價風險

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【共同社6月21日電】日本農林水產省21日彙總了鑑於俄烏衝突等而對國內食品穩定供應相關風險進行驗證的結果。其中分析稱，飼料和穀物等進口商品價格高漲和老齡化等導致國內人手不足已成為影響較大的“重要風險”。為強化食品安保，該驗證結果將被反映到今後的政策之中。 受烏克蘭危機影響，小麥和飼料用玉米的國際價格一直在高位運行，穀物和飼料的進口價格上升。原油價格高漲導致海上運輸費漲價以及日元貶值也成為推高價格的主要原因。農水省指出，肥料是“生產的必需品”，價格高漲將對廣大農戶的經營造成嚴重影響。 日本的飼料用玉米供應幾乎完全依賴進口。不少穀物也高度依賴進口，諸如菜籽近乎100%、大豆94%、小麥85%為進口。農水省指出，進口來源僅限美國、加拿大、澳大利亞、巴西等特定國家的現狀也成為了供應面的風險。 農水省分析稱，國內生產的商品之中，畜產品和水產品的就業者老齡化和後繼無人導致的人手不足情況更趨明顯。人工作業較多的蔬菜和果實方面，勞動力不足的可能性也在增加。 農水省2月成立了有關食品安保的省內討論小組，對以食品為中心的32類商品在穩定供應方面的風險進行了分析。（完）