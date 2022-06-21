日本零售商家欲借AI分析進店顧客

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【共同社6月21日電】日本的百貨店等正在嘗試通過人工智能（AI）分析進店顧客的年齡段和在店內的舉動等，力圖提升銷售。崇光西武設置AI攝像頭，對未購物顧客的年齡段和性別進行研究。索尼則為零售商開發了一套通過顧客舉動篩查其感興趣的貨架從而找到熱銷商品的系統。 AI可以幫助商家制定銷售戰略，例如設置針對新顧客的櫃檯或將熱銷商品擺放在顯眼位置。 崇光西武開展了通過AI攝像頭推測進店顧客年齡段等的實證試驗。6月起，崇光大宮店設置了13台。西武池袋總店已設置29台，在4、5月進行了試驗。此前，進店顧客的年齡段等在其購物時才會留下記錄，未購物顧客的信息無法充分掌握。AI攝像頭可以對所有顧客的年齡段等進行分析，運用於店內貨架佈置和挑選入駐的服飾品牌。 該AI攝像頭由IT企業Idein（東京）開發。據稱，係統只會發送通過影像推測出的年齡段等信息，而不會記錄影像本身，可以保護顧客的隱私。 索尼將在7月推出的系統能通過進店顧客的手機APP詳細掌握其在店內的舉動。通過獲取手機傾斜角度等內置傳感器的數據，由AI分析顧客在店內走動的方向、距離和駐足停留的貨架。（完）