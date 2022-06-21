日總務省報告建議國家做好太空天氣危機管理

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【共同社6月21日電】關於傳達太陽表面爆發現象等信息的“太空天氣預報”，日本總務省專家會議21日彙總了旨在加強觀測和發佈信息的報告內容。太空情況可能會對通信和電力網等基建設施造成負面影響，因此報告建議有必要在國家層面做好危機管理。此外報告還敦促建立“太空天氣預報員”等民間資格認證，以便專業人才大展拳腳。 報告中設想了百年一遇或更小頻度發生的極端太空天氣帶來的損害，並介紹了手機通信斷斷續續及可能發生大範圍停電等“最壞情況”。報告強調，國家和企業應理解風險並採取有效應對。 在日本，國立研究開發法人“情報通信研究機構”（NICT）負責觀測太陽活動等，併發佈“略活躍”“平靜”等預報。但報告指出，迄今的信息發佈沒有使用“警報”等措辭，因此“難以直觀掌握危險度”，要求NICT積極發佈信息並強化體制。 此外報告還提到，上述太空天氣的風險在產業界認識度不足。有關太空天氣預報員資格，指出應基於產業界對人才的要求等設計相應的制度。（完）