東京奧運最終經費支出為1.4238萬億日元

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【共同社6月22日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會21日在東京召開理事會會議，公佈的最終報告顯示這屆因新冠疫情而史上首次延期1年的奧運總共支出1.4238萬億日元（約合人民幣700億元）經費。與去年12月給出的預估相比，減少了292億日元。會上還公佈了向國際奧委會（IOC）提交的正式報告。東京奧組委將於30日解散。 在延期和防疫措施造成經費追加支出的情況下，奧組委全面貫徹賽事簡辦，成功將經費控制在2016年提交的預算計劃第一版的1.5萬億日元（不含預備費）範圍內。不過，東京都在申奧階段的2013年向IOC提交的“申辦文件”中，舉辦經費為7340億日元，實際經費達到了近2倍的規模。 據奧組委稱，經費支出減少292億日元的原因是場館恢復原狀的施工費用最終少於預計等。具體的經費負擔情況為：奧組委增加61億日元至6404億日元，東京都減少283億日元至5965億日元，中央政府減少70億日元至1869億日元。公費佔比為55%。 奧組委秘書長武藤敏郎在記者會上表示：“經費最終低於預估金額。做了應該做的事。” 官方報告總結稱，這是一屆史無前例在新冠疫情下舉辦的奧運會，由於“把確保安全安心放在首要位置”，多半場館採取了無觀眾空場形式，但“我們完成了讓世界各國的城市代代相傳的奧運會和殘奧會繼續舉辦並傳承下去的職責”。（完）