日本眾星錄製影片呼籲參加參院選舉投票

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【共同社6月22日電】

演員長澤雅美、Muro Tsuyoshi、小泉今日子等日本文娛界人士總計26人主要面向年輕人呼籲參加參院選舉投票的影片22日在YouTube等平台發佈。

名為《VOICE PROJECT 投票是你的聲音》的影片分為「演員版」和「文化人版」，分別時長約5分半。「這不是廣告，也並非政府廣播，是我們自發製作的影片。」開場白之後，錄製者各自表達了有關投票的想法。

長澤表示：「我認為為了珍惜自己人生的1票就是投票權。」Muro強調1票的分量說道：「總之1就是加上去，與零有很大的區別。」

小泉說：「童年時帶著21世紀很厲害的目光看待未來，以為什麼都不用做就能去往那樣的未來。結果怎麼樣了呢？」說唱歌手Awich表示：「去投票。我認為這是使自己重視的事物能夠得到重視的機會的開始。」

此外，池田依來沙、北村匠海等也參與了錄製。這是繼去年10月的眾院選舉之後第二次發佈該項目影片。

（完）