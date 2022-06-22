調查顯示59%的日本高中生認為新冠非常可怕

Newsfrom Japan

【共同社6月22日電】

日本國立青少年教育振興機構22日公佈了與美中韓相關機構合作開展的關於新冠疫情等的四國高中生意識調查結果。日本有59.2%的高中生認為「新冠非常可怕」，僅次於韓國位列第2。「害怕因新冠失去生命」的回答在日本達到47.0%，位居首位。

該調查於2021年9月～2022年2月在日美中韓四國高中的配合下通過網絡等方式實施。各國得到約2000至4000人不等的有效回答。

認為新冠「非常可怕」的比例在美國為23.0%，在中國為42.2%，在韓國為63.8%。「害怕失去生命」的比例在美國為22.2%，在中國為26.9%，在韓國為30.6%，反映出日本高中生普遍比其他國家的高中生感到更強烈的不安。

另一方面，「因擔心感染而失眠」及「一想到感染就心跳加速」兩項在日本的比例最低。回答「時常戴口罩」的比例在日本高達95.3%，排在第一。美國僅為51.5%，而中國為70.6%，韓國為83.9%。

日方機構的客座研究員、和洋女子大學教授池田幸恭（心理學）表示：「日本高中生受網上信息等影響而對新冠感到害怕，但同時也採取了預防行動。」 調查還涉及與疫情前相比的運動量變化。日本有36.2%的高中生表示運動量「減少」，其他三國為20～32%不等，日本的這一趨勢更為明顯。日本學生的運動量大多來自社團活動，機構認為停課是主要原因。（完）