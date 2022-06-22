日本逐漸接納遊客 香港首批旅遊團抵達

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【共同社6月22日電】日本放寬應對新冠疫情的邊境口岸對策後，接納外國遊客的動向出現進展。22日下午，來自香港的第一批團隊遊客抵達了成田機場。因疫情中斷了約2年的接納遊客手續10日剛剛重啟。雖然對訪日遊客需求恢復的期待高漲，但入境需要事前申請，全面恢復也許要到7月以後。 當天抵達的是香港旅行社“東瀛游”（EGL Tours）的10名遊客和1名帶團導遊。他們將遵守日本政府的防疫對策方針，在7天裡巡遊北海道和東京等地。自稱以前每年來日本4、5次的女大學生（23歲）表示很興奮，想吃海鮮飯，還想買衣服。帶團導遊強調說，已經告訴客人在溫泉也不能大聲說話。 旅行社巨頭JTB接到的海外旅行社的諮詢增多，還獲得了預訂。JTB公關負責人說：“全面復甦大概還需要一些時間，但反響超乎想像。我們感受到了訪日需求之大。”預計7月上旬左右開始接納旅行團。 目前，日本接納的外國遊客以感染風險較低的香港、中國和美國等98個國家和地區為對象，僅限帶團導遊同行的團隊游。 觀光廳表示，重啟後首批外國遊客已於15日入境。訪日除了獲得簽證外，還需要向厚生勞動省的系統提交申請等，據稱截至21日約有3000人辦完了手續。今後，修改每日2萬人的入境人數上限以及把對象擴大至個人游成為焦點。（完）