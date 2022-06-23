日本2021年因認知障礙症走失人數創新高

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【共同社6月23日電】23日據日本警察廳的統計數據獲悉，2021年全國警方接報的因認知障礙症或疑似該症而走失者為17636人，比上年增加71人。自開始此項統計的2012年起人數逐年增加並創新高，9年增至1.84倍。其中236人截至2021年底仍無法確認下落。 警察廳稱，由於認知症的走失者遭遇案件或事故的可能性很高，因而要求各都道府縣警方為早日發現和保護，與地方政府等相關機構合作。 據警察廳稱，按都道府縣分，大阪以1895人最多。其次為埼玉縣1875人和兵庫縣1804人。 包括2020年及之前接報的在內，截至2021年底找到的走失者為16977人。找到所需時間73.9%為接報受理當天，99.4%為一週內。“2年以上”有4人。此外有450人因事故等死亡。 另一方面，包括認知症以外情況的失蹤人員總數為79218人（男性佔63.5%、女性佔36.5%）。與創歷史新低的2020年相比增加了2196人，但成為有統計紀錄的1956年以來的歷史第二低。 按年齡分，20至29歲的失蹤人數最多，為15714人；其次為10至19歲，為13577人。10至39歲年輕人群比2020年共增加2664人。80歲以上增加303人至12706人。從原因或動機來看，包括認知症在內的“疾病相關”最多，占到29.4%；之後依次為“家庭相關”和“業務與職業相關”，分別為15.7%和11.1%。 據厚生勞動省稱，2012年為...