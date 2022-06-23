專訪：東京奧運統管中村提議“輕量化”改革

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【共同社6月23日電】在去年夏季的東京奧運會和殘奧會擔任奧組委現場運營負責人的奧運舉辦統管中村英正（54歲）近日接受共同社採訪，就奧運改革提議“輕量化”。他指出在全球舉手申奧的城市減少的形勢下，今後需要進一步減輕舉辦地的負擔。他把縮短籌備時間、削減參加人員、設施簡樸化作為主軸，表示“存在適應時代的更好的做法”。 據稱作為個人意見，中村5月還向國際奧委會（IOC）等告知了上述看法。 中村指出：“既然體育活動在全球舉行，那麼奧運會和殘奧會也在全球舉辦比較好。”他表示理想的奧運是通過較目前縮小規模並提高籌備效率，“發達國家和非發達國家輪流舉辦一屆左右”。 作為實現的具體方案，中村首先例舉了把辦賽籌備時間縮短為5年。東京奧運是在原定舉辦的2020年的7年前，即2013年敲定舉辦的。中村說“7年時間很長，（秘書處成本等）耗費金錢，還存在包括政治的環境變化等各種風險”，認為籌備5年也能應對。 中村還建議IOC參考此前奧運的實際成果，彙總作為奧運籌備和運營“基本形式”的訣竅，向處於申奧候選階段的城市提供信息。他表示因為舉辦地“從零開始籌備奧運很難”，這樣做有助於提高申奧時必要經費相關估算的精確度、以及防止費用膨脹。 為了減少比賽場館的成本，中村主張不僅要利用現有設施，而且應該把臨時設備也控制在最小限度，“盡量原樣使用”現有設施。他認為“IOC討論一下奧運村的應有形式比較好”，不是新建大規模住宿樓...