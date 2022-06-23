調查：85%貧困育兒家庭因物價上漲生活艱難

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【共同社6月23日電】支援團體以生活貧困的育兒家庭為對象調查了物價上漲對生活的影響，結果顯示回答稱“變得非常艱難”和“變得艱難”的家庭達到85%。在孩子沒有學校供餐且在家時間長導致水電費增加的暑假來臨前，感到擔憂的呼聲高漲，支援團體已發起眾籌，為提供食物支援在網上募集資金。 展開調查的是致力於解決貧困問題的認證NPO法人“KIDSDOOR”（東京），有18歲以下孩子的生活困難的1386名家長在網上回答了問卷調查。 對於是否因物價上漲導致生活艱難的提問，48%的人回答“變得非常艱難”，37%表示“變得艱難”。 在詢問孩子吃飯情況的多選題中，表示“飯菜質量（營養均衡）變差”佔比最多，達到64%，之後依次為“飯菜的量減少”（60%）和“買不起魚和肉”（37%）。 對暑假期間的吃飯問題有8成以上受訪者感到擔憂，也有人表示“家庭經濟緊張，有配菜的飯或變成一天一頓”、“吃杯麵或冷凍烏冬面的情況增加”。 該團體的宣傳負責人指出：“新冠疫情導致的困境因物價上漲而雪上加霜。”為在暑假向2500戶家庭發放食物，以到8月31日前籌集到1000萬日元（約合人民幣49萬元）為目標實施了眾籌。（完）