調查：日本中小學生年級越高越趨於近視

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【共同社6月23日電】日本文部科學省23日發佈了抽取約7400名小學生和初中生實施的首次近視實態調查結果。呈現出年級越高，疑似近視的學生佔比越大的趨勢，症狀變嚴重的例子也增多了。不過文科省表示由於是在學校檢測，無法做精準診斷，不清楚準確的近視佔比。 文科省認為其背景因素是隨著年級上升，智能手機和遊戲機的使用時間變長，眼睛負擔也增加了。有教師等指出，活用數碼終端的授課今後將全面展開，眼睛的健康風險會進一步攀升。文科省將在2022、2023年度對成為調查對象的學生實施追蹤調查，確認有無影響。 該調查於2021年4～6月在國立和公立的26所小學和初中實施，檢測了小學一年級～初中三年級的情況。眼科醫生等使用專用設備調查了“眼軸長度”（從角膜到視網膜的長度）和眼睛狀況。據悉，近視的話，眼軸長度會變長，比正常狀態難以對焦。 例如，小一男生眼軸長度平均為22.96毫米，小五男生為23.92毫米，初三男生則為24.61毫米。進行分析的專家表示，有數據顯示成年人的平均值為近24毫米。年級越高，顯示近視可能性的另外的測量值也越大。此外還發現女生存在近視容易發展的傾向，可能是受到了比男生髮育早的影響。 文科省同時還實施了問卷調查。關於在學校以外每天使用電腦等達到120分鐘以上的佔比，小一男生為3.79%，初三男生為14.83%。有意見指出新冠疫情擴大導致外出減少，也產生了影響。文科省今後將詳細分析使用時...