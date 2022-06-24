焦點：日企公佈生育率受好評 亦被批造成壓力

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【共同社6月24日電】日本一家企業日前公佈了公司生育率，作為支援員工育兒的成果。求職學生等對兼顧工作與育兒的關注度較高，有意見表示“將成為選擇企業的參考”。另一方面，專家批評“單方面地強加‘有孩子是件好事’的價值觀，可能造成生育的壓力”等，此事引發了話題。 這家企業是總部位於東京都的伊藤忠商事。4月在公佈女性管理層擢用情況等同時，首次發佈了總和生育率（女性終生生育子女的估算人數）數據。將之定位為“推動女性活躍的重要指標”。 生育率以不包括派遣員工在內的非正式員工和正式員工為對象，根據向公司遞交的個人情況報告計算得出。伊藤忠宣傳稱2021年度為1.97，遠高於2020年日本整體的1.33。據介紹，由於創造了提早上班從而提早下班的工作制度等更友好的工作環境，2013年度起該數據持續上升。 在互聯網和社交網站（SNS）上，學生等紛紛表示歡迎稱“將成為選擇優質企業的參考”、“其他企業也應公佈”等。然而也有觀點批評“公司不應介入個人問題”。伊藤忠商事的負責人就目的介紹稱：“表明女性生育後也可以兼顧育兒繼續工作，同時想傳遞出工作方式改革與公司風氣的形成日漸完善。” 過去部分地方政府以扶持育兒為目的，作為“企業子寶率”調查了當地企業的生育率，也有過表彰數據優異企業的情況。福井縣在全國率先於2011年度啟動，並得到內閣府的支持，被作為少子化對策先進事例介紹等。該縣以“已發揮作用”為由在2017年度...