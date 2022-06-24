日本政府通過補貼強化IT領域女性人才培養

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【共同社6月24日電】日本政府為了讓更多女性到作為成長行業的數字領域工作，將加強人才培養。未來將在企業等開展的職業培訓中，強化數字領域的培訓課程，並補貼培訓經費。政府欲讓因新冠疫情而失業或收入減少的女性學會數字技術，推動其在經濟上獨立。 政府將制定“人才培養計劃”，在3年內集中推行。這也被寫入到政府數字田園都市國家構想的基本方針之中。據內閣府稱，IT技術人員比例為男性81%、女性19%。政府力爭促進女性就業並消除數字領域的男女比例失衡。 新冠疫情導致住宿和餐飲等行業經營狀況持續嚴峻。總務省的勞動力調查結果顯示，上述行業的女性非正式員工占到整體的半數以上。不斷有女性被迫長期失業而陷入貧困，相關支援工作已成為課題。 政府設計了各種具體補助措施，例如在企業開展數字領域的職業培訓時，若滿足條件將補貼每人培訓經費的75%等，培訓後讓非正式員工轉正的話，將有更多補貼。 對於有意換工作或再就業的非正式員工原則上可免費接受的政府“求職者支援培訓”，政府也將擴充在線指導，以便育兒者或護理者也能參加，並設置附帶托兒服務的課程。（完）