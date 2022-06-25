日本精神障礙工傷連續三年創新高

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【共同社6月24日電】日本厚生勞動省24日發佈數據稱，2021年度因工作原因罹患抑鬱症等精神障礙、被認定為工傷的有629起，比上年度增加21起，自1983年度開始統計以來連續三年創新高。認定中自殺（含未遂）的有79人，基本持平。從原因來看，“職權騷擾”最多，為125起，凸顯出令人感到嚴重壓力的工作方式在職場蔓延的實際情況。 因精神障礙的工傷申請也較上年度增加295起，創新高地達到2346起。厚勞省負責人分析稱：“可能是因為對工作方式的關注高漲、精神障礙被認定為工傷的情況逐漸滲透。” 2020年度起作為原因項目新設的職權騷擾連續兩年創新高。據厚勞省稱，繼職權騷擾之後的原因依次為“發生了使工作內容和工作量發生變化的事情”，有71起；“經歷、目擊悲慘事故和災害”，有66起。 各行業中，最多的是“社會保險、社會福利、護理業務”，有82起。之後依次為醫療行業、公路貨物運輸業、餐飲業。 超負荷勞動導致的心腦疾病的工傷申請為753起，較上年度減少31起，認定172起。死亡（過勞死）57人，較上年度減少10人。申請和認定均為2017年度起的5年期間最少，厚勞省認為“可能是工作方式改革使長時間勞動呈減少趨勢產生了影響”。 從認定案例的加班時間來看，病發前最近1個月加班“100至120小時以內”、發病前2至6個月平均每月加班“80至100小時以內”的最多。各行業中，申請和認定數最多的均為“公路貨物運輸...