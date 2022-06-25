日本最高法要求推特刪除被捕經歷帖

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【共同社6月25日電】日本最高法院第二小法庭（審判長：草野耕一）24日，對於男子以被捕經歷在推特上持續顯示屬於侵犯隱私為由，要求美國推特公司刪帖的訴訟做出三審判決，命令刪除全部14個帖子。最高法認為推特並未設想帖子被長期閱覽，不公開顯示原告被捕經歷的利益大於讓大眾持續閱覽的理由，撤銷了未同意刪帖的東京高等法院二審判決。 最高法2017年曾圍繞刪除谷歌搜索結果做出裁定，展示嚴格標準稱“僅限保護隱私明顯比信息公開更加優先的情況”，才可以刪除。此後，不同意刪除的司法判斷趨於增加。此次的判決或改變該趨勢，對不利個人信息在網上擴散的訴訟產生影響。 東京高院的二審根據最高法的標準，得出了“不能說明顯優先”的結論。對此，第二小法庭在遵循該標準框架的同時，從推特的服務內容等出發，做出了“僅是保護隱私優先的情況”也可以刪除的判斷。在此基礎上，第二小法庭指出從男子被逮捕到二審結束審理已過了約8年，刑罰的效力消失，被捕這一事實與公眾利益的關聯變小了。 此外，第二小法庭還認為帖子的目的似乎是逮捕當天發佈簡短的新聞報道，“很難認為當時設想了長期持續閱覽”，對逮捕後經過的時間和轉載的新聞稿已被刪除等因素也很重視。（完）