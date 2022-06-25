調查：確保可工作至70歲的日企佔25.6%

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【共同社6月25日電】日本厚生勞動省24日發佈的2021年的老年人僱用狀況調查結果顯示，採取繼續僱用和延遲退休等措施、確保有意願者可工作至70歲的企業佔全體的25.6%。規定企業負有努力確保就業機會義務的修改後的《高齡者僱用安定法》於2021年4月施行，這是施行以來的首次調查。在人手不足問題嚴重的中小企業中，確保就業機會的做法更加普遍。 此次調查了232,059家企業（員工人數21人以上），彙總了截至2021年6月1日的情況。 按員工規模來看，300人以下的中小企業有26.2%已確保了就業機會；超過300人的大企業則為17.8%，相差8個百分點以上。厚勞省負責人指出“對中小企業而言，一名員工退休的影響很大”，分析稱力爭留住人才的傾向較強。 按確保就業機會的方式來看，最多的是繼續僱用，佔19.7%；廢除退休佔4.0%；業務外包和安排從事為社會作貢獻的活動等沒有僱用關係的工作佔0.1%。 關於規定企業必須履行的確保可工作至65歲的措施，實施的企業佔99.7%。 在員工人數21人以上的企業工作的人士中，60～64歲約有239萬人，65～69歲約有126萬人，70歲以上約有82萬人。（完）