豐田欲提高氫發動機車續航能力 瞄準上市銷售

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【共同社6月26日電】日本豐田汽車在大約一年前首次以搭載氫燃料發動機的汽車參加比賽，如今已將目標瞄準了上市銷售。面對延長續航里程這一課題，還將挑戰新技術，把燃料箱內的氫從現在的氣體變為液體。把實現上市銷售比作登山的話，目前來到了“四合目”，前路仍然漫長。 氫燃料發動機車在行駛時幾乎不排放二氧化碳。但是，氫燃料要避免發動機意外失火則很難。面向去碳化，豐田一直將其作為不同於純電動汽車（EV）的選項而摸索可能性。 配合氫燃料發動機車6月上旬參加在靜岡縣小山町“富士賽道”舉行的24小時耐力賽，豐田宣佈已啟動面向上市銷售的研發。據稱在過去的一年裡，續航里程和發動機功率均提高了約20%，功率甚至超過了汽油發動機。 為了提升續航能力，豐田還採取了盡量用完燃料箱內氫氣的對策並減輕汽車重量。本次比賽中，每填充1次氫燃料，平均行駛約13圈（約60公里）。今後還將收集在普通道路的行駛數據。（完）