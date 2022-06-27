日本將推進氫氣地產地銷促進實現去碳化社會

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【共同社6月27日電】日本環境省為有望成為下一代能源的氫氣實現“地產地銷”正大力採取措施。氫氣即便燃燒也不會產生二氧化碳（CO2），因此能為去碳化作出貢獻，但如何完善生產和供應體制是課題。環境省欲通過委託企業或地方政府開展項目來摸索有效的體制，將優秀的項目拓展至其他地區，從而帶動實現去碳化社會。 氫氣與風力和太陽能等可再生能源不同，生產時不易受天氣影響。但與化石燃料相比製造成本高，且運輸和儲藏有時需要壓縮和液化的設備。 環境省此前為抑製成本和CO2的排放，委託開展利用現有設備的項目等。有的項目已結束委託，目前仍在委託中的有福島、福岡縣內共2個項目。本年度還敲定了在大阪市的項目委託。 福島縣浪江町項目的計劃是，把用町內設施通過太陽能發電將水進行電解製成的氫氣供應給護理設施和政府公用車等。項目負責人表示：“希望本町居民能切實感受到這是地區的資源，是近在身邊的能源。” 在北九州市開展的項目是將生物發電等可再生能源產生的電力中未使用部分生產氫氣，供應給燃料電池車（FCV）和住宅。（完）