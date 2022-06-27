焦點：日本學校致力於提升10多歲選民投票率

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【共同社6月27日電】7月的日本參院選舉是選民年齡下調至18歲後的第五次國政選舉，雖然曾期待10多歲人群政治參與的推進，但投票率增長乏力。為使認為“與己無關”的年輕人也能抱有當事人意識，學校一線大力開展選民教育，包括讓學生思考選舉的意義、體驗投票等。 “參加選舉的意義是什麼呢？”6月15日在神奈川縣立小田原東高中的一堂公共課上，教師野野村洋樹（30歲）向學生提問。4人一組討論10歲至70多歲各年齡段有怎樣的煩惱，學生的意見包括“30多歲很難兼顧育兒與工作”、“70多歲的人在看病和護理方面需要花錢”等。 野野村說明稱：“不同年齡段的人煩惱各不相同。正因如此，如果年輕人不參與選舉，就會變成只有老年人的民主主義。” 據總務省統計，2016年18歲選舉權生效以來，10多歲的投票率始終低迷，僅有30%至40%多。2021年10月的眾院選舉為43.21%，與最高60多歲的71.43%相差甚遠。負責人指出：“除了對政治不感興趣的人之外，還有不少人因為升學等離開老家而無法進行投票。” 2011年度起神奈川縣所有縣立高中設置了課程，以提前定計劃的參院選舉為主，調查實際政黨和候選人的主張並進行模擬投票、選舉後回顧結果等。 雖然尚無選舉權，但小田原東高中一年級學生岩田實波（16歲）在公共課後談感想稱：“原本對選舉的印象是不太了解，但現在我想會去投票。”該縣2021年眾院選舉10多歲選民的投票率是48.1...