焦點：全球應對氣候變暖行動處於分岔口

Newsfrom Japan

【共同社艾爾莫城堡、華盛頓、東京6月28日電】

七國集團首腦會議（G7峰會）上，輪值主席國德國將全球氣候變化對策定位為重要課題。然而，進攻烏克蘭後的對俄制裁為眼下的歐洲蒙上了一層陰影，回歸煤炭火力發電的動向加快。日美兩國也面臨依賴化石燃料的課題。隨著全球變暖日益加劇，全球的相關舉措正處於分岔口。

▽氣候俱樂部 「必須一起克服考驗。建立『氣候俱樂部』是我們的責任與義務。」峰會開幕前一天的25日，德國總理蕭茲發表視訊演講時宣佈，將創建為擺脫化石燃料而合作的國際框架。他明確展現了把重點放在氣候變化對策上的立場。

然而除了G7等發達國家外，如果不讓中國、印度等溫室氣體排放大國參與進來，措施的實際效果不大。氣候俱樂部可能也希望在未來拓展至二十國集團（G20）各國等，但如果成員國被要求付諸高水平行動則將被敬而遠之，存在兩難局面。德國牽頭的這一框架能否推進全球減排尚不得而知。

▽燃氣依賴 由於俄羅斯進攻的影響，應對氣候變化的措施正在動搖。

德國蕭茲政府去年上台時宣佈，到2030年將棄用全部煤炭火力發電站，可再生能源佔比提升至八成。德國對俄羅斯的能源依賴度較高，攻烏發生前天然氣進口的約五成和石油的約三成來自俄羅斯。

俄羅斯政府系企業「俄羅斯天然氣工業股份公司」（Gazprom）本月15日宣佈天然氣運輸量降低六成後，德國陷入困境。德國經濟和氣候保護部長哈貝克19日宣佈將增加運轉煤炭火力發電站。政府仍維...