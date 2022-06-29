獨家：日本垃圾處置頻現電池火災 一年超過1萬起

Newsfrom Japan

【共同社6月29日電】28日從日本環境省的調查獲悉，2020年度共發生11174起鋰離子電池等充電電池引起的垃圾處理設施和垃圾收集車火災或冒煙事件。主要原因是內置充電電池的產品被混在不可燃垃圾等當中丟棄。甚至還有設備損失額高達數億日元的事例。除了消費者的道德問題，廢棄規則的完善和宣傳工作也是課題，環境、經濟產業兩省將探討對策。 移動電源和智能手機等常用物品均含有鋰離子電池。如果破損或變形，內部物質會因化學反應而發熱，可燃性的電解液等有燃燒的風險。 對環境省調查作出回答的1734個市區町村中，有255個回答稱2020年度曾發生充電電池引起的冒火星、冒煙、著火事件。發生數量共計11174起，比2019年度增加了約3500起。 發生地點多為解體、破碎處理設施和垃圾收集車。大部分由收集員等滅火，但也有消防出動的事例。 以多選方式向255個地方政府詢問發生源頭時，移動電源最多。隨後是加熱式香煙裝置、無線吸塵器、智能手機、電動剃鬚刀。 除255個地方政府外，也有273個地方政府回答稱發生了疑似充電電池引起的火災等。 火災等在2021年度以後也相繼發生。負責埼玉縣內4個市町垃圾處理的“埼玉西部環境保全組合”2021年10月發生了不可燃垃圾處理設施起火事件，傳送帶等全部燒毀。設備更換費超過了2億日元（約合人民幣984萬元）。 靜岡市2019年6月有垃圾收集車著火，修理花費了約460萬日元。 使用過...