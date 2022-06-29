日本2021年查處的大麻涉案人數再創新高

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【共同社6月29日電】28日從日本厚生勞動省的藥物形勢統計數據獲悉，警察、海上保安廳、厚勞省毒品取締部等2021年查處的大麻案件涉案人員為5783人，較上年增加9.94%，連續8年增加並創下新高。未滿30歲的人員占到約7成，年輕人濫用大麻的現象顯著擴大。 厚勞相後藤茂之28日在內閣會議後的記者會上強調：“當前確實是大麻濫用期。將與相關省廳合作，加大打擊力度並努力推進綜合性的毒品對策。” 從各類毒品查處量來看，冰毒為998.7公斤，較上年增加21.14%；乾燥大麻377.2公斤，增加26.1%；可卡因則減少98.1%，為15.1公斤；搖頭丸（MDMA）等合成毒品80623片，減少24.1%。 查處的所有毒品涉案人數為14408人，較上年減少1.1%。冰毒連續6年減少，為7970人，其中再犯人員佔近7成。大麻案件中未滿20歲的首次達到上千人。 查處的毒品走私案件為286起，與上年持平。查處人數為367人，增加37人。（完）