國交省擬規定卡車和巴士必須安裝倒車警報

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【共同社6月29日電】日本國土交通省28日透露稱，計劃規定卡車和巴士必須安裝倒車時用聲音通知周圍的“倒車警報”。加上必須安裝可通過顯示屏確認後方情況的後視攝像頭等，防止行人等被捲入的事故。基於《道路運輸車輛法》的安全標準將於明年1月前後修改，國交省將設置宣傳期間後實施。 目前是否安裝倒車警報可自由選擇，對於聲音和音質並未設定標準，根據業者或司機的判斷安裝後，其音量可能會引發周邊民宅對噪音的投訴。 在這種情況下，6月下旬在瑞士日內瓦舉行的聯合國相關會議上就國際標準方案達成共識，決定音量應在45至95分貝之間。50分貝相當於空調外機、90分貝相當於人的怒吼聲或附近的狗叫聲等。 聯合國會議是多國間審議汽車安全和環境標準的平台，此次的標準方案制定由日本主導。預計明年1月前後將作為國際標準正式成立。為此國交省規定了巴士和卡車安裝的義務，國內適用的裝置標準將在今秋有專家參與的討論會上展開討論。 德島市2015年曾發生一名全盲男性被倒車的卡車碾壓致死的事故。包括乘用車等在內，國交省規定從今年5月發售的新款車型起必須安裝後視攝像頭或傳感器。（完）