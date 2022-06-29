獨家：日本開始研究天花抗病毒藥治療“猴痘”

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【共同社6月29日電】28日獲悉，對於以歐洲為主報告大量患者的傳染病“猴痘”，日本國立國際醫療研究中心醫院（東京都）已啟動臨床研究，以便在國內出現感染者時投放治療效果受到期待的天花抗病毒藥。 日本國內目前尚未發現猴痘病例。政府為防備感染者的出現，已啟動同樣的臨床研究，以便能夠為密切接觸者接種被認為可有效預防發病的天花疫苗。 研究使用的是美國企業的口服藥“特考韋瑞”（Tecovirimat）。據國立感染症研究所等透露，該藥已作為天花治療藥在美國等地獲批，在歐洲也能夠用於猴痘。日本國內對上述用途均未批准，將利用嘗試能否把未批准藥物用於治療的特定臨床研究機制。 按照計劃，將對已知感染猴痘的人進行間隔12小時、為期14天的投藥。通過調查PCR檢測的數據和血液中的病毒量等，評價藥物有效性和安全性。在計劃層面，如果出現已消滅的天花的感染者，也能夠投放該藥。 據世界衛生組織（WHO）消息，今年各國已發現猴痘感染者3400餘人。23日召開的緊急委員會會議認為猴痘暫不構成“國際關注的突發公共衛生事件”，但指出有必要繼續保持警惕。（完）