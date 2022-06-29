調查：不到三成受訪者認為東京奧運助益重建

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【共同社6月29日電】日本政府28日公佈了受新冠疫情影響推遲一年舉辦的去年夏季東京奧運會和殘奧會的報告。關於作為舉辦意義之一所提的走出東日本大地震的“重建奧運”，賽事結束後向災區居民等實施的問卷調查結果首次曝光，顯示回答“賽事助益重建”的受訪者不到三成。 該報告從申辦階段起回顧了原則上空場舉辦的這屆罕見奧運，彙總了政府和相關機構的舉措。總結稱：“盡到了作為舉辦國的責任，得以順利結束。”關於建設費高漲導致一度作廢的國立競技場建設計劃的表述，僅為相當少的篇幅。 重建奧運相關調查去年11月由復興廳實施，對象為岩手、宮城、福島各縣和東京都的各千人。對於“是否認為有助於向世界傳遞對支援重建的謝意、災區日漸重建的面貌”一問，回答“非常認為”和“認為”的佔比合計為29.8%。“並不認為”和“不認為”合計為38.8%。 對於“東京奧運最好的地方是什麼”一問，20.7%的受訪者回答在災區舉辦，11.3%回答實施聖火傳遞，而39.6%回答“並無特別的”。 問卷調查結果作為報告的參考資料寫入。報告正文中提及在福島縣生產的氫氣用於聖火、產自災區的食材提供給奧運村和殘奧村，寫道“向世界傳遞重建日漸完成的面貌，推進了支持重建的舉措”。 此次報告由日本政府製作，與東京奧組委向國際奧委會（IOC）提交的官方報告不同。（完）