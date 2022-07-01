日本專家預測Omicron新型BA.5恐造成疫情反彈

Newsfrom Japan

【共同社7月1日電】

向日本厚生勞動省就新冠防疫措施建言獻策的專家組織6月30日彙總評估稱，病毒正在更新換代，將出現Omicron毒株亞型「BA.5」佔比達24%等情況，今後受暑假等影響，感染者恐怕會增加。厚勞省出示的資料顯示，截至6月29日的近一週全國確診感染人數達到前一週的1.17倍，為約1個半月來首次轉增。

單週新增病例數大於上週的有29個都府縣。最顯著的島根達到2.92倍，大城市也基本呈現增勢。專家組織主席脇田隆字在會後的記者會上表示：「我們認為已從停止減少進入增加的階段。」

京都大學教授西浦博分析稱，當前疫情增速快於疫苗效果降低引起的增加，並指出「可以認為替換成BA.5是主要原因」。

BA.5是Omicron毒株亞型之一，被認為更擅長規避感染史和疫苗接種所獲得的免疫而更易傳播，可能導致今後感染人數增加。

國立感染症研究所在會上給出推算，BA.5的感染者佔比將在7月第一週（6月27日～7月3日）達到24%、第二週超過50%，7月底預計大部分都將替換成BA.5。（完）