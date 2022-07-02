話題：LIXIL開發以AI分析糞便的健康管理系統

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【共同社7月2日電】日本住宅設備巨頭LIXIL（驪住）開發了一款系統，在老年人設施的廁所內利用人工智能（AI）來分析使用者的糞便，對健康狀態實施無人化管理。1日在愛知縣大府市的養老院啟動了實證試驗。隨著老齡化進展，人手不足成為了護理行業的難題，該系統將為減輕該行業的負擔作出貢獻。LIXIL將驗證試驗結果，今後探討商品化。 LIXIL表示在老年人設施中，使用者會在廁所內跌倒，或者無法順利排泄而弄髒衣服等，工作人員需要頻繁地巡視。此外，工作人員查看使用者排便併手寫記錄等，對雙方而言都是心理負擔。 LIXIL開發的馬桶在座圈下方設置了攝像頭，由AI分析糞便的形狀、量、硬度、顏色等。坐上後，以約2秒的間隔拍攝，自動把信息記錄到護理人員和護士的電腦上。在糞便分析上，將使用讓AI學習約3000張LIXIL公司員工糞便照片後的數據。 此外，該系統還利用了以通信聯結各種各樣設備的物聯網（IoT）技術。廁所內設置的傳感器會探知人員進入和坐上馬桶，自動通知護理人員等的智能手機。據稱，可以通過給予必要的輔助，防止跌倒等於未然。 設計和新技術統括部部長白井康裕說：“將為解決社會的困難作貢獻。希望將來也向個人住宅推廣。”（完）