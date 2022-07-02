au發生全國性通信故障 手機通話困難

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【共同社7月2日電】日本KDDI(au)公司2日透露，凌晨1點35分左右起，手機通話和數據通信使用困難，發生了通信故障。正在調查原因和受影響的用戶數，但影響擴大到了全國，正在加緊修復。受此影響，氣象廳觀測氣溫和降水量等的地區氣象觀測系統（AMeDAS）部分數據無法傳輸。 KDDI表示，截至下午1點故障仍在繼續。旗下廉價品牌“UQ mobile”和“povo”手機也連接困難。租用KDDI線路提供服務的樂天移動公司、廉價智能手機運營商JCOM等的線路也受到了影響。au、UQ mobile和povo的個人簽約數截至今年3月底合計為3097萬件。 大垣共立銀行（岐阜縣大垣市）2日發佈消息稱，由於此次的通信故障，部分ATM無法使用。此外，快遞巨頭雅瑪多控股公司2日表示，顧客在網上確認貨物配送狀況等的系統變得無法更新到最新狀況。 KDDI表示“給顧客造成了很大的困擾，深表歉意”。推特上，用戶紛紛發帖稱“電話打不通”、“無法外出”等，困擾不斷擴大。（完）