日本支援發展中國家減排溫室氣體獲認定量低迷

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【共同社7月2日電】2日獲悉，日本企業對發展中國家實施去碳化技術支援，從而獲得認定的二氧化碳等溫室氣體累計減排量僅為約13萬噸。此舉採用了一部分減排量也能計入日方的機制，政府力爭最晚2030年度在海外累計削減1億噸，但實現目標距離遙遠。 日本採用的是“聯合信用機制”（JCM）。在與缺乏環境技術、減排餘力大的發展中國家簽署協議的基礎上，日企在導入太陽能發電和節能等技術上提供合作。減排的部分可獲得“信用”認證，兩國可以分享。 日企在環境技術方面具有優勢。2013年以後，與亞洲、非洲等17個國家簽署了協議，截至2022年7月1日敲定了200多個項目。但發行的“信用”累計約13萬噸，處於低位，均是附有政府補貼的項目。迄今，環境省投入的補貼總額達600億日元（約合人民幣29億元）規模。 在伴隨風險的發展中國家項目上，企業找到確保收益並有足夠減排量的項目很困難。政府把擴大民間資金作為課題，但大型商社的負責人指出“如果沒有補貼，就無法獲得收益。僅以去碳化為目的是無法去做的”，展現了慎重態度。 根據目前的項目數來計算，截至2030年度的累計減排量為2000萬噸左右，僅是目標的五分之一。日本為實現去碳化，2030年度的溫室氣體排放量有必要較2020年度一年減少約4億噸。不過，即使實現了JCM累計1億噸的目標，換算為日本能計入的每年也僅有數百萬噸，對去碳化的貢獻有限。（完）