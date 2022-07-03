熱海泥石流發生一周年 當地舉行追悼儀式

Newsfrom Japan

【共同社7月3日電】日本靜岡縣熱海市伊豆山發生大規模泥石流災害到3日已過去一年，該市當天在市立伊豆山小學體育館舉行了遇難者遺屬和相關人士參加的追悼儀式。包括1名災害相關死亡在內，此次災害造成27人死亡、1人下落不明。在災害發生的上午10點28分，市內通過無線統一響起警報並默哀，追悼亡者。 另一方面，遺屬等3日舉行記者會，表示大致在8月底將提起訴訟，向該縣與該市索賠。他們主張未對災害發生起點處的土地所有者發出措施命令的市政府，以及未要求發令的縣政府負有賠償責任，並認為該市未發出疏散指示的做法屬於“違法”。 遺屬代理人加藤博太郎律師表示：“土地所有者和行政方面誰都不承認有責任，希望弄清何人負有何種責任。” 88人參加追悼儀式，包括遺屬等44人。包括失蹤的太田和子在內28人的姓名被一一朗讀，人們靜靜聆聽，獻花時有人流下淚水。 市長齊藤榮致辭時表示：“泥石流一下子改變了平靜的日常生活。將盡全力進行修復重建，使災民能夠安心生活。”靜岡縣知事川勝平太稱：“將推進打造安全地區，絕不能使這樣的災害重演。”（完）