KDDI社長就大規模通信故障道歉

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【共同社7月3日電】日本KDDI公司社長高橋誠3日就大規模通信故障在東京舉行記者會，透露稱故障的影響涉及手機用戶等最多達3915萬條線路。東日本的修復作業在當天下午5點半結束。故障從2日凌晨1點35分左右起持續了40個小時，成為罕見事態。 總務相金子恭之3日上午在總務省舉行臨時記者會，認為本次故障屬於法令上的“重大事故”。他說明稱：“基於相關法令等，將採取應有應對。”今後可能會考慮行政指導。 高橋在記者會上道歉稱：“給大家造成嚴重困擾，深表歉意。” KDDI在3日也加緊進行通信故障的修復，以數據通信為主逐漸恢復。西日本的修復作業在上午11點左右結束。不過仍然限制通信量，將在驗證系統正常運行後，決定全面重啟的時間。 故障起因是提供語音通話服務的設備發生故障，為減輕系統負擔採取了限制通信量的對策，因此通話與數據通信也變得困難。 故障不僅影響了KDDI用戶，還擴大到借用線路的樂天手機等其他公司的顧客、貨物列車運行、利用與外部通信提供多種服務的“互聯汽車”服務等。該事件再次凸顯出在一切都使用通信網絡的現代社會，通信線路不暢造成的影響有多麼大。（完）