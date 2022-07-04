獨家：厚勞省將採取措施減少偏瘦型年輕女性

Newsfrom Japan

【共同社7月4日電】

日本厚生勞動省近日接受採訪時透露，將成立研究班，本年度啟動掌握「偏瘦型」年輕女性體型意識、飲食內容、生活習慣等的實態調查，為減少健康等易受影響的該人群加強對策。此外將就過度節食、不規律飲食所導致的風險等完善訊息發佈，促進妥善管理健康。 政府2013年度起的國民健康計劃《健康日本21（第2次）》中提出目標，將體重除以身高平方的身體質量指數（BMI）不足18.5的「偏瘦型」二十多歲女性比例降至20%。但未能如願實現。

研究班將探討實施針對年輕女性的調查項目，研究飲食、營養相關意識和傾向等。根據研究結果，厚勞省將加強宣傳引導工作，幫助更多人理解維持適當體重的重要性。 2019年的國民健康和營養調查結果顯示，二十多歲女性中有20.7%屬於「偏瘦型」，BMI在18.5以上不到25的「普通型」佔70.4%，25以上的「肥胖型」為8.9%。「偏瘦型」比例與中老年相比較高，與其他發達國家相比也處於高位。

據厚勞省等介紹，若因限制飲食而營養不足，可能造成貧血，還會出現因瘦身願望過於強烈而患上厭食症的情況。 此外，「偏瘦型」女性產下的嬰兒也存在出生體重偏低（不足2500克）的風險。低體重兒被指身體容易囤積營養，成年後患上生活習慣病的比例會增高。（完）