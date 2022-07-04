焦點：KDDI故障直擊生活 修復遲緩政府罕見應對

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【共同社7月4日電】日本KDDI（au）公司的通信故障對手機、物流、結算等社會基礎設施造成了巨大影響。繼去年10月的NTT都科摩之後，此次故障再次暴露出一旦作為廣泛服務基礎的通信網絡發生故障，日常生活將直面衝擊的現代社會脆弱之處。政府也因修復遲緩而氣惱，採取了總務省副部長級官員緊急趕往KDDI現場等罕見做法。 ▽嚴重度 “這是我們歷史上最為嚴重的一次故障。”KDDI在故障發生超過30小時後的3日上午召開了記者會。社長高橋誠坦言事態嚴重。 故障的影響最多涉及3915萬條線路。具體來看，個人和企業手機最多，達到3580萬條線路；此外還有面向平價智能手機企業的140萬條。面向物流和金融行業設備的線路也達到150萬條，發生了雅瑪多運輸的送貨狀態確認系統無法更新、大垣共立銀行（岐阜縣大垣市）ATM無法使用等情況。 ▽意料之外 故障於2日凌晨1點35分前後，在設備的定期維護過程中發生。切換語音通話的線路時設備發生了故障。故障持續約15分鐘，部分通話無法接通。 為改善情況用回了之前的線路，然而凌晨2點過後，通信量集中湧入語音通話交換機。KDDI在限制通信量的同時推進修復，然而情況進一步惡化。 這次是管理用戶定位等數據的數據庫無法連入交換機，導致頻頻報錯。為減輕數據庫負擔或修正交換機與數據庫用戶信息之間的不匹配，KDDI不得不持續控制通信量，完成修復作業最終耗費了40小時之久。 KDDI一名高層稱...