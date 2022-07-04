分析：KDDI故障暴露通信網絡服務弱點

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【共同社7月4日電】日本KDDI公司發生的大規模通信故障由於還波及到以通信連接各種設備的物聯網（IoT），不僅對手機的使用，對金融、交通、氣象等相關領域也造成了廣泛影響。政府為提升地方活力等，把推進在發達國家中處於落後局面的數字化作為重點政策，但此次故障再次暴露出以通信網絡為基礎的高端服務的“弱點”，可能會使政策的推行遭遇阻力。 在通信故障最多影響到的3915萬條線路中，物聯網達到150萬條。受影響的大多是用戶日常使用的服務，如“互聯汽車”的話務員服務、雅瑪多運輸的送貨狀態確認系統等。 KDDI提供的互聯網線路在國內有1500萬條，故障的影響最多為1成左右，但卻造成了社會大範圍混亂。 政府提出“數字田園都市國家構想”，考慮在全國廣泛普及光纖等高速通信網。通過高端通信基礎設施，有望帶動農林水產業實現智能化、提升中小企業的生產效率、促進移居等，但另一方面，越是依賴通信基礎設施，故障的影響就會越嚴重。 KDDI社長高橋誠在3日的記者會上強調“再次認識到為支持將來的數字化轉型（DX）時代，（通信企業）處於非常重要的位置，將切實維護好網絡”，但公司信譽已嚴重受損。（完）