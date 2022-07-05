獨家：調查顯示日本小兒外科醫生職場環境惡劣

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【共同社7月5日電】2日從日本小兒外科學會有關騷擾問題的調查結果獲悉，加入該學會的醫生有65%曾遭遇或看到上司等人實施肢體碰撞和投擲物體之類的暴力行為。有89%的回答稱曾遭到在他人面前肆意責罵等粗暴言語對待。專家指出，不敢冒犯上級的風氣在醫院較強，反騷擾意識不如企業。 調查詢問受訪者在職場是否實際遭遇過厚生勞動省定義為職權騷擾和性騷擾的行為。另外還有71%的回答稱遭遇過侮辱人格之類的歧視性言語，59%的回答稱遭遇過不讓自己參加手術或不與自己共享信息等排擠行為。此類行為有69%來自直屬上司。 關於職場環境，39%的人稱“設有清早的例會和很晚時間的巡房”，還有回答指出存在強迫離職和大學派系歧視。 有關根據性別的區別對待和歧視，有回答稱“曾被上司說‘女性不該當醫生’”，還有不少受訪者指出存在職場環境有令女性感到不快之處，諸如“值班室放有男性雜誌”、“男醫生在女性在場的情況下換衣服”等。 此外，88%的人回答身邊實際有小兒外科醫生辭職，列舉了職場環境惡劣、長時間工作和難以兼顧家庭等理由。 策劃此次調查的該學會小兒外科醫生東間未來表示：“閉塞和類似於師徒制的傾向在外科特別強烈。（調查）反映出許多醫生感到這是不舒適的工作環境，結果令人震驚。” 問卷調查以學會成員為對象，於2021年11月至12月在網上實施，約280人作答。（完）