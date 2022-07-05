中國男子希望日本完善外籍勞動者工作環境

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【共同社7月5日電】在岐阜縣各務原市建築公司工作的中國人翁飛（35歲）4月，獲得了日本首個“特定技能2號”在留資格的認定。在為擴大外國人就業而新設的“特定技能”資格中，“2號”事實上可以在日定居並攜家屬赴日。翁飛從首次赴日至今已有10多年。他呼籲進一步完善外國人的工作環境，希望讓家屬赴日能更加方便。 翁飛來自江蘇省，對在日本工作有著不錯的印象，24歲時作為技能實習生赴日。在目前的建築公司工作期間，他於2020年獲得了“特定技能1號”認定。 1號資格的在留時間合計為5年，原則上不能攜家屬。不過，他工作的建築領域設有在留時間續期不設上限的2號資格，翁飛的一線工作經驗與所持資質得到肯定，獲批升級為2號。今後，他將參與指導公司後輩。 日本2019年4月推出了“特定技能資格”。據出入國在留管理廳透露，截至今年3月底，以該資格留在日本的外國人共有64730人，是2021年3月底的3倍不到，與制度第一年的2020年3月底相比增至約16倍。此外，擴大2號資格對象行業的討論也將推進。 不過，支援團體Eco Project合作社（岐阜市）副理事長澤村美喜指出，包括應對新冠疫情的入境限制以及“租房困難”、“學習日語的機會較少”等，接納外籍勞動者的環境存在不足。 當前的參院選舉中，物價上漲與安全保障政策成為主要爭論點，圍繞接納外籍勞動者的討論不多。澤村認為由於一線人手嚴重緊缺，希望“政治家傾聽一線的呼聲，...