KDDI宣佈通信服務全面恢復

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【共同社7月5日電】日本KDDI（au）公司5日宣佈，發生大規模故障的通信服務至當天下午3點36分已確認全面恢復。此後該公司幹部召開線上記者會，就對用戶的補償表示：“將確認影響範圍，盡快討論並報告。”移動通訊行業迄今最大規模的通信故障持續了86小時，終於在發生後的第4天宣告結束。 召開記者會的幹部致歉稱：“長時間給大家造成嚴重困擾，深表歉意。”他說明稱“5日傍晚已確認恢復到故障發生前的通信狀況”，並表示將加緊查明詳細原因，彙總防止再發的措施。 故障發生於2日凌晨1點35分前後。通話和數據通信難以使用的狀況持續，對最多3915萬條線路產生了影響，還給物流和ATM等社會基礎設施造成了混亂。 KDDI於3日傍晚完成了修復作業，4日上午宣佈數據通信“大體恢復”，但語音通話接通困難的情況持續，後於4日下午宣佈語音通話和數據通信均“基本恢復”。KDDI此前表示，將在確認用戶的服務使用狀況後大致在5日傍晚就通信恢復做出最終判斷。 負責監管的總務省認為此次故障屬於《電氣通信事業法》上的“重大事故”，考慮對KDDI採取行政指導。總務相金子恭之在5日的記者會上就該公司的信息發佈批評稱“不能說充分履行了責任”，示意今後將對一系列故障應對進行驗證，並由政府探討從根本上防止此類問題再發的措施。（完）