日本政府旅遊支援項目啟動或推遲

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【共同社7月5日電】日本政府原計劃7月上半月啟動全國旅遊支援項目，但遲遲未作出何時開始的決定。這是因為6月下旬以來新冠感染者增加，警惕疫情再次蔓延，政府內出現了推遲到7月下半月以後的論調。即將迎來暑假，可能很多人暫未進行旅遊預約，作為該項目實施主體的各都道府縣以及期待客人增加的住宿設施發出困惑的聲音。 首相岸田文雄6月15日表示，以疫情改善為條件，將從7月上半月啟動該項目。政府內還有方案提出在10日參院選舉投計票日前後開始。 然而截至6月29日的一週，全國確診的新冠病例是前一週的1.17倍，時隔約一個半月增加，進入7月後也持續增多。國土交通省相關人士表示“有必要再觀察一段時間疫情”。如果時機錯誤，有可能遭到輿論批評，多名首相官邸相關人士認為“如今的狀況無法實施項目”、“推遲啟動時間也是有可能的”。 全國旅遊支援以在全國推廣都道府縣“縣民折扣”的形式，通過費用打折及發放可用於餐飲、購物等的優惠券，每人每晚最多支援1.1萬日元（約合人民幣543元）。盂蘭盆節等適用除外期間、如何對待已經預約的旅遊等則尚未敲定。 鹿兒島縣開始徵集成為優惠券使用對象的商家，負責人說明稱“只能盡量早點開始、在可能的範圍內進行準備”。山梨縣負責人呼籲稱“不清楚詳情就無法進行宣傳，希望早點敲定制度”。 利時達豬苗代酒店（福島縣豬苗代町）負責人表示：“許多人以為項目已經開始了，相關諮詢不斷增多，只能解釋稱詳情未定。...