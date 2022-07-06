日本消費電子巨頭進入電腦遊戲設備市場

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【共同社7月6日電】

日本消費電子巨頭紛紛進入電腦遊戲專用設備市場。日本國內以往是遊戲機佔主流，但隨著電腦遊戲軟件的豐富和遊戲實況網絡直播的人氣升溫，市場正急劇擴大。各家巨頭力爭憑藉佔優勢的技術實力、品牌和安心感來獲取用戶。

NEC集團的NEC個人電腦公司（東京）5日開始依次發售新款遊戲用電腦「LAVIE GX」系列。為提供高畫質流暢畫面體驗而提升了性能。設想店面售價為219,780日圓起。

該電腦有配套的頭戴式耳機和手柄，可省去有時令新手感到困惑的周邊設備挑選。NEC還設有電話諮詢遊戲設定等的呼叫中心。通過強調「買來立刻就能玩」（負責人語），力爭吸引曾熱衷於遊戲的人群和想嘗試遊戲直播的年輕人等電腦遊戲新手購買。

另一方面，索尼旗下周邊設備新品牌「INZONE」8日將發售顯示器和頭戴式耳機。迄今在電視和頭戴式耳機方面掌握的最新技術被應用至遊戲用產品上，能為用戶帶來彷彿置身遊戲世界的「沉浸感」，降低了操作後的畫面顯示延遲。索尼的負責人說明稱：「通信速度的提升帶來大的潮流，是進入市場的機會。」

顯示器的預計市場售價為約15.4萬日圓，頭戴式耳機則為約1.2萬日圓起。（完）